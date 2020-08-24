Manisa'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından rastgele ateş açılması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamazken, polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Manisa’nın Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Topçu Sokak üzerinde bulunan bir kafe önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişi, ateş etmeye başladı.

Silahlı saldırı sonucu kafe önünde oturan Bahadır Akbay ile A.O. ve G.D. yaralandı.

SALDIRIYA UĞRAYANLAR BİRİ ÖLDÜ

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Bahadır Akbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis olayı gerçekleştirdiği belirtilen kişi ya da kişileri arama çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan bölgedeki güvenlik kameraları da incelenmeye başlandı.