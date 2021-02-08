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    Manisa'da kahvehane önünde alkol alan 10 kişiye ceza

    Bir mahallenin meydanında bulunan kahvehanenin bahçesinde alkol alan 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplam 31 bin 500 lira para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 07:13
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    Manisa'da kahvehane önünde alkol alan 10 kişiye ceza

    Manisa’nın Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi Bahadır Sokak'taki bir kahvehane önünde vatandaşların alkol aldığı ihbarı üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese gitti.

    10 KİŞİ KISITLAMAYI İHLAL ETTİ

    Ekipler, yaptıkları incelemede alkol aldığı tespit edilen 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden işlem uygulandı.

    31 BİN 500 LİRA CEZA

    Kahvehanenin önünde alkol kullandıkları iddia edilen 10 kişiye toplamda 31 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

    Manisa da kahvehane önünde alkol alan 10 kişiye ceza #1

    Manisa da kahvehane önünde alkol alan 10 kişiye ceza #2

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