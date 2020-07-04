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    Manisa'da kaldırımda yürüyen yayaya otomobil çarptı

    Kaza anı bir iş yerinin kamerasına yansırken, otomobilin çarptığı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
    • AA
    • 04.07.2020 - 09:40
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    Manisa'da kaldırımda yürüyen yayaya otomobil çarptı #1

    Manisa'nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi 7 Eylül Caddesi'nde ilerleyen Kadir İ. (19) idaresindeki 45 AEV 067 plakalı otomobil, kasisten geçtiği sırada sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ayten Öztürk'e (42), ardından bir iş yerinin vitrinine çarptı.

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

    Öte yandan, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün sokaktaki yayaya çarpma anı yer aldı.

    Manisa'da otomobilin kaldırımdaki yayaya çarpma anı İZLE

    "FREN YERİNE GAZA BASTI"

    Kaza görüntülerinin kaydedildiği iş yerinin sahibi Bilgin Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz de çok korktuk. İçeride 3 müşterim vardı. Fren yerine gaza basan bir genç, kadına çarpıp öbür taraftaki kolona çarparak durabildi." diye konuştu.

    Manisa'da kaldırımda yürüyen yayaya otomobil çarptı #2

    Manisa'da kaldırımda yürüyen yayaya otomobil çarptı #3

    Manisa'da kaldırımda yürüyen yayaya otomobil çarptı #4

    Manisa'da kaldırımda yürüyen yayaya otomobil çarptı #5

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