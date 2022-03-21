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    Manisa'da kamyona çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı

    Yunusemre ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 04:00
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    Manisa'da kamyona çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Alihan G.'nin (25) kullandığı 64 BR 393 plakalı et ürünleri taşıyan kamyonet, İzmir-Manisa yolunun Karakoca Mahallesi kavşağı yakınlarında önünde seyreden Aydın B. (40) idaresindeki 10 ABT 460 kamyona arkadan çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Manisa da kamyona çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı #1

    YOLCU ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI

    Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan yolcu Ramazan G'nin (39) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ramazan G'nin cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı.

    Yaralı kamyonet sürücüsü Alihan G, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Manisa da kamyona çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı #2

    Kamyon sürücüsü Aydın B. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Kaza nedeniyle İzmir'den Manisa yönüne bir süre duran ulaşım, daha sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

    Manisa da kamyona çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı #3

    Manisa da kamyona çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı #4

    Manisa da kamyona çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı #5

    Manisa da kamyona çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı #6

    Manisa da kamyona çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı #7


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