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Manisa'da kamyona çarpan motosikletli öldü
Çöp kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Feci kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.
- AA
- 27.03.2022 - 16:19
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kazım Kaya'nın (20) kullandığı 45 AHC 053 plakalı motosiklet, Soğuksu Mahallesi'ndeki İstasyon Caddesi'nde Ümit Ş. (37) idaresindeki 06 HA 3553 plakalı otomobilin aynasına vurdu.
Yoluna hızla devam eden motosiklet, daha sonra tali yoldan çıkan Sezai K'nin kullandığı 45 ACN 500 plakalı çöp kamyonuna çarptı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YOLA SAVRULDUĞU ANLAR
Öte yandan kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda hızla giden motosikletin tali yoldan çıkan çöp kamyonuna çarptığı ve sürücünün yola savrulduğu görülüyor.