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Manisa’da kamyonetin kasasındaki eşyalar yandı

Manisa’da kamyonetin kasasındaki eşyalar yandı

Seyir halindeki eşya yüklü açık kasa kamyonet alev aldı. Yangına önce yoldan geçen sürücüler, araçlarında bulunan yangın tüpleri ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile yangın söndürüldü.