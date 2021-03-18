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- Manisa’da kamyonetin kasasındaki eşyalar yandı
Manisa’da kamyonetin kasasındaki eşyalar yandı
Seyir halindeki eşya yüklü açık kasa kamyonet alev aldı. Yangına önce yoldan geçen sürücüler, araçlarında bulunan yangın tüpleri ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile yangın söndürüldü.
- İHA
- 18.03.2021 - 18:06
- Güncelleme : 18.03.2021 - 18:08
Manisa’nın Salihli ilçesinde İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde, Salihli yönünden Kula yönüne giden açık kasa kamyonetin kasasında yangın çıktı.
Kamyonetin kasasında bulunan eşyalar bir anda alev aldı.
Aracından çıkan dumanları fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti.
Alevlere ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler araçlarında bulunan yangın tüpleri ile yaptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale ekipler, alevleri kısa süre içinde kontrol altına aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.