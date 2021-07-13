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    Manisa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

    Kamyonetle motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosikletin 56 yaşındaki sürücüsü Muzaffer Mutluer hayatını kaybederken, arkasındaki Mehmet Karasu da ağır yaralandı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 09:28
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    Manisa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

    Saat 21.45 sıralarında Manisa'daki Selvilitepe Mahallesi, İzmir- Ankara karayolu ile Kemalpaşa yolunun kesiştiği kavşakta trafik kazası meydana geldi.

    56 yaşındaki Muzaffer Mutluer yönetimindeki 35 ANJ 650 plakalı motosiklet, 64 yaşındaki Hüseyin Süzer’in kullandığı  45 ZB 5632 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Mehmet Karasu ağır yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerine ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Sürücü Mutluer, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karasu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Yaşamını yitiren Mutluer’in cenazesi, nöbetçi savcının incelemesi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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