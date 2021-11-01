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    Manisa'da kara yolunda bir kişi ölü olarak bulundu

    Turgutlu ilçesinde 55 yaşındaki Hasan Kıyakkaş, kara yolunda ölü bulundu.
    • AA
    • 01.11.2021 - 22:50
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    Manisa'da kara yolunda bir kişi ölü olarak bulundu

    İzmir-Ankara kara yolunda yerde hareketsiz yatan birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Hasan Kıyakkaş'ın (55), öldüğünü belirledi.

    TRAFİK KAZASI ŞÜPHESİ

    Kıyıkkaş'ın trafik kazası sonucu ölmüş olabileceği öne sürüldü.

    Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Manisa da kara yolunda bir kişi ölü olarak bulundu #1

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