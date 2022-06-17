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    Manisa'da karı-koca evlerinde öldürülmüş halde bulundu

    Manisa Salihli'de Leyla-Mesut Dursun çifti evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
    • 17.06.2022 - 19:50
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    Manisa'da karı-koca evlerinde öldürülmüş halde bulundu

    Manisa'nın Salihli ilçesi Sart Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Leyla-Mesut Dursun çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

    Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundular

    İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

    Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun çiftinin öldüğü belirlendi. İki çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

    Cansız bedenleri morga kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cansız bedenleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi ve kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Manisa da karı-koca evlerinde öldürülmüş halde bulundu #1

    Manisa da karı-koca evlerinde öldürülmüş halde bulundu #2


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