Petrol
120.63
-0.80%
Euro
16.33
-0.08%
Dolar
14.83
0.01%
Altın
926.17
-0.19%
Borsa
2189
0.26%
Bitcoin
637.676
1.91%
BTXN Coin
41.50
-0.50%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C

    Manisa'da karısının boğazını kesen eşe 'iyi hal' indirimi

    Boşanmak isteyen eşi Esra Oymak'ı çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaralayan ve ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Mikail Oymak'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da karısının boğazını kesen eşe 'iyi hal' indirimi

    Manisa'da yaşayan 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi.

    Sinirlenen Mikail Oymak, eşinin boğazını çocuklarının gözü önünde, falçatayla kesti.

    KARISININ BOĞAZINI KESTİ

    Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babasının pencereden dışarı çıkartmasıyla ölümden kurtuldu.

    TUTUKLANDI

    Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN BERAAT

    Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Son 3 duruşmasına gizlilik kararı verilen davanın, geçen 17 Mart'ta görülen 8'inci duruşmasında karar çıktı.

    13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

    Mahkeme heyeti, Oymak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıl hapse çevirdi.

    Ardından da duruşmalardaki iyi haline dikkate alıp, Oymak'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Oymak'ın 'cinsel saldırı' suçundan beraatine karar verdi.

    Manisa da karısının boğazını kesen eşe iyi hal indirimi #1

    Manisa da karısının boğazını kesen eşe iyi hal indirimi #2

    Manisa da karısının boğazını kesen eşe iyi hal indirimi #3

    Manisa da karısının boğazını kesen eşe iyi hal indirimi #4

    Manisa da karısının boğazını kesen eşe iyi hal indirimi #5

    Manisa da karısının boğazını kesen eşe iyi hal indirimi #6


    İlginizi Çekebilir

    Şekerde 2022-2023 dönemi kotaları belirlendi
    Ekonomi

    Şekerde 2022-2023 dönemi kotaları belirlendi

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Mülteciler, Avrupa'nın kapasitesini test ediyor
    Dünya

    Mülteciler, Avrupa'nın kapasitesini test ediyor

    Görüş Bildir