Manisa'da kasksız motor sürücüsü kaza sonucu hayatını kaybetti

Yunusemre ilçesinde kasksız bindiği motorunun ön tekerinin kaydığı 7 çocuk babası, başını yere vurarak hayatını kaybetti.

Kasksız motor kullanımı bir cana daha malum oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 52 yaşındaki Sahil Sevinçli kontrolündeki 45 ADT 21 plakalı motosikletin ön tekeri kaydı.

DHA'nın aktarımına göre, bu nedenle kontrolden çıkan motosiklet kayarak devrildi

Savrularak başını yere vurdu

Bu sırada yol kenarına fırlayan kasksız motoksiklet sürücüsü Sevinçli, başını yere çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Sevinçli'yi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

7 çocuk babası hayatını kaybetti

Salih Sevinçli, burada hayatını kaybetti. Sevinçli'nin evli, 7 çocuk babası olduğu ve çiftçilik yaptığı öğrenildi.