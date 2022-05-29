Manisa’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kazada otomobil sürücüsünün 16 yaşında ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.

Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu iddia edilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı otomobil, Manisa’nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D-300 Karayolu Alparslan Türkeş kavşağında şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk (31) idaresindeki 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobiller hurdaya döndü

Saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

4 kişi can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan otomobil sürücüleri H.Y. (16) ve İbrahim Öztürk'ü (31) yaptıkları müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık ekipleri, kazaya karışan 48 F 3119 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58), Emir Öztürk (41) ve Burakcan Öztürk (22)'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücülerin hayati tehlikesi sürüyor

Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

DHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.