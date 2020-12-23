Manisa'da kaybolan yaşlı adam, ölü bulundu

2 ay önce kaybolan yaşlı adamın cesedi, derede bulundu. Yaşlı adamın bedenini, yabani hayvanların parçaladığı düşünülüyor.

Manisa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ay önce kaybolan 93 yaşındaki İbrahim Sarısu'nun bulunması için çalışma başlatmıştı.

Ancak jandarmanın bölge genelindeki tüm aramalarına rağmen Sarısu'nun izine rastlanmadı.

Poyrazdamları Mahallesi Kısırlık mevkiindeki derede bugün parçalanmış ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKTI

Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, üzerinden çıkan kimlikte, ölen kişinin iki ay önce kaybolan İbrahim Sarısu olduğu tespit edildi.

YABANİ HAYVANLARIN PARÇALADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

İncelemenin ardından Sarısu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sarısu'nun cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçaladığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.