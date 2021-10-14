Manisa'da kayıp genç kız bulundu

Fabrika işçisi anne, evden 'okula gidiyorum' diyerek çıktıktan sonra bir daha haber alamadığı kızı için polise kayıp ihbarında bulundu. Otostop yaparken bulunan genç kız, yurda yerleştirildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Zehranur Sezer (17), sabah okula gitmek için evden çıktı.

Kızı Zehranur’un okula gitmediğini öğrenen fabrika işçisi Arzu Sezer (38), saat 13.30 sıralarında onu cep telefonuyla aradı.

‘DERSE GİRECEĞİM’ DEDİ, TELEFONU KAPATTI

Annesine, derse gireceğini söyleyerek telefonu kapatan Zehranur'dan bir daha haber alınamadı.

Arzu Sezer, kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

“KIZMAYACAĞIM, BAĞIRMAYACAĞIM”

Kızına gözyaşlarıyla seslenen Arzu Sezer, “Dün saat 13.30'dan beri haber alamıyoruz. Kızımın bir an önce eve gelmesini istiyorum. Çok özledim. Kızımı çok seviyorum. Neredeyse gelsin, kesinlikle kızmayacağım, bağırmayacağım. Kendisini affediyoruz. Anneciğim neredeysen lütfen gel. Babaannen de kardeşlerin de seni çok seviyor. Seni özledik. Bir an önce evine dönmeni istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZ SENİ ÇOK MERAK EDİYORUZ”

Zehranur Sezer'in babaannesi Zehra Sezer (60) de, “Babaannem seni çok seviyorum, sen de beni çok seviyorsun. Ne olur babaannem evine gel. Hepimiz seni çok merak ediyoruz. Duyuyorsan seni ne olur gel babaannem.” diye konuştu.

OTOSTOP YAPARKEN YAKALANDI

Öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Zehranur Sezer, İzmir'de bir kız ve bir de erkek arkadaşıyla otostop yaptığı sırada polis ekiplerince bulundu.

Zehranur Sezer ve arkadaşları, Buca Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi.

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Burada ifadesine başvurulan Zehranur'un, ailesinin kendisine kötü davrandığını ve ailesinde kalmak istemediğini söylediği iddia edildi.

İzmir'de bir yurda yerleştirilen Zehranur'un, bir süre burada kalacağı öğrenildi.