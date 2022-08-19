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    Manisa'da kaza: 7 yaralı

    Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
    • 19.08.2022 - 22:41
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 22:47
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    Manisa'da kaza: 7 yaralı

    Manisa'da Soma-Savaştepe karayolu Sevişler Mahallesi mevkisi otoyol yol ayrımında, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan aynı aileden Azime, Nurcan, Ramazan ile çocuklardan Hamza ile Halil Ö. ile diğer araçtaki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

    Ekipler olay yerine geldi

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi yönlendirildi.

    Manisa'da kaza: 7 yaralı VİDEO

    Manisa da kaza: 7 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Soma Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Manisa da kaza: 7 yaralı #2

    Manisa da kaza: 7 yaralı #3


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