Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Manisa'da Soma-Savaştepe karayolu Sevişler Mahallesi mevkisi otoyol yol ayrımında, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan aynı aileden Azime, Nurcan, Ramazan ile çocuklardan Hamza ile Halil Ö. ile diğer araçtaki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Ekipler olay yerine geldi

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi yönlendirildi.

Manisa'da kaza: 7 yaralı VİDEO

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Soma Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.