Manisa'da kaza yapan sürücü ve yolcuya 6 bin 300 lira kısıtlama cezası

Manisa'da kaza yapan sürücü ve yolcuya 6 bin 300 lira kısıtlama cezası

Bir kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan hafif ticari araçtaki sürücü ve yolcuya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Çınar Kavşağı'nda, Ümit Çoban'ın kullandığı 45 ADR 202 plakalı ticari araç ile Barış Geven yönetimindeki 45 V 3766 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücülerden Barış Geven yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Geven, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DİĞER SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA KISITLAMA İHLALİNDEN CEZA

Sürücü Ümit Çoban ise ekmek dağıtmak için sokakta bulunduğunu belirtmesine karşın yetki belgesi gösteremedi. Çoban ve beraberindeki yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Geven'in ise işi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu belirtildi.