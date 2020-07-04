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    Manisa’da kedi tartışması yüzünden annesini öldürdü

    Evde cesedi bulunan kadının, oğlu tarafından öldürüldüğü tespit edilirken, gözaltına alınan 20 yaşındaki zanlı tutuklandı.
    • AA
    • 04.07.2020 - 10:05
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    Manisa’da kedi tartışması yüzünden annesini öldürdü #1

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Arda Mahallesi'nde yaşayan Nuray Duğrul (54), 2 Temmuz'da eve tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu.

    Soruşturma başlatan polis ekipleri, Duğrul'un 20 yaşındaki oğlu İlhan Süngerciler'i sorguladı.

    İŞE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Süngerciler, ilk ifadesinde, tansiyon hastası annesiyle sabah kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve annesinin ölümünü komşularının haber vermesiyle öğrendiğini söyledi.

    Manisa’da kedi tartışması yüzünden annesini öldürdü #2

    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Şüpheli ifadeleri üzerine gözaltına alınan İlhan Süngerciler, ikinci sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

    KEDİ TARTIŞMASI YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ, CESEDİNİ VİDEOYA ALDI

    Zanlının, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istediği için kahvaltı yaparken annesiyle tartışmaya başladıklarını, bu sırasında göğüs kısmından ittiği annesinin dengesini kaybederek başını mutfak bankosuna vurduğunu, yere düşen annesinin durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra korkuyla evden çıkıp işe gittiğini söylediği öğrenildi.

    Manisa’da kedi tartışması yüzünden annesini öldürdü #3

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

    Manisa’da kedi tartışması yüzünden annesini öldürdü #4

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