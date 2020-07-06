Manisa'da kediye çarpmamak için araçlara çarptı

Kediye çarpmak istemeyen sürücü, önce ağaca ardından 3 araca çarparak durdu.

Manisa'da sürücü, seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Kaza, kaçınılmaz oldu.

Saat 02.45 sıralarında, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 45 ACY 866 plakalı otomobiliyle Manisa'dan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan sürücü Kadir A. aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için hamle yaptı.

ÖNCE AĞACA SONRA ARAÇLARA ÇARPTI

Kadir A.'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak önce ağaca ardından park halinde bulunan 35 UH 807 plakalı otomobil ile 06 ZST 41 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı.

Bu sırada kamyonetin arkasındaki 45 AR 547 plakalı otomobil de kazadan dolayı hasar aldı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü Kadir A. şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Sürücü Kadir A., önüne aniden çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptığını belirterek, otomobilinin kontrolden çıktığını ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.