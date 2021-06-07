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    Manisa’da kırmızı ışıkta geçen tır, otomobile çarptı

    Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobile çarptı. Sürüklenen otomobilin içindeki 1 kişi sıkıştı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:18
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    Manisa’da kırmızı ışıkta geçen tır, otomobile çarptı

    Manisa’nın Turgutlu ilçesi Yeni Garaj Kavşağı'nda, İzmir’den Ankara istikametine seyir halinde olan tır şoförü Sedat D. (54), kırmızı ışıkta geçti.

    O sırada kavşaktan karşı yola geçmekte olan Hasan C. (17) yönetimindeki otomobile çarptı.

    Tır, otomobile çarptıktan sonra önüne alıp sürükledi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Tırın altında kalan otomobil sürücüsü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

    Kaza anları, başka bir araç tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Otomobil içinde bulunan Bekir S. (18) ise araç içerisinde sıkıştı.

    Manisa’da kırmızı ışıkta geçen tır, otomobile çarptı VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sıkıştığı yerden kurtarılan Bekir S. ile Hasan C., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Manisa’da kırmızı ışıkta geçen tır, otomobile çarptı #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Bekir S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Manisa’da kırmızı ışıkta geçen tır, otomobile çarptı #2

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