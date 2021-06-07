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- Manisa’da kırmızı ışıkta geçen tır, otomobile çarptı
Manisa’da kırmızı ışıkta geçen tır, otomobile çarptı
- İHA
- 07.06.2021 - 08:43
- Güncelleme : 07.06.2021 - 09:18
Manisa’nın Turgutlu ilçesi Yeni Garaj Kavşağı'nda, İzmir’den Ankara istikametine seyir halinde olan tır şoförü Sedat D. (54), kırmızı ışıkta geçti.
O sırada kavşaktan karşı yola geçmekte olan Hasan C. (17) yönetimindeki otomobile çarptı.
Tır, otomobile çarptıktan sonra önüne alıp sürükledi.
KAMERAYA YANSIDI
Tırın altında kalan otomobil sürücüsü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza anları, başka bir araç tarafından saniye saniye kaydedildi.
Otomobil içinde bulunan Bekir S. (18) ise araç içerisinde sıkıştı.
Manisa’da kırmızı ışıkta geçen tır, otomobile çarptı VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden kurtarılan Bekir S. ile Hasan C., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bekir S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.