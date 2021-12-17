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Manisa'da kız öğrenciler ortalığı birbirine kattı

Manisa'da kız öğrenciler ortalığı birbirine kattı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki kız öğrenci okul çıkışı kavga etti. Çevredekilerin ve arkadaşlarının ayıramadığı kavga cep telefonuyla görüntülendi.