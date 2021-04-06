Manisa'da kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi

Manisa'da sevgilisini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, acılı babaya başsağlığı diledi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş, geçen 28 Mayıs'ta saat 06.00 sıralarında işe gitmek için Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kocabaş, 813 Sokak'a geldiğinde, arkasından erkek arkadaşı Yusuf Akbulut seslendi.

POMPALI TÜFEKLE GENÇ KADINI GÖĞSÜNDEN VURDU

Sesin geldiği yöne dönen Kocabaş, Akbulut'un pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Akbulut'un peş peşe 2 el ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, genç kadının göğsüne isabet etti. Kocabaş, yaşamını yitirirken, Akbulut ise suç aleti tüfekle polise teslim oldu.

Tutuklanan Akbulut hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına öldürülen Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve ablası Neşe Kocabaş ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Yusuf Akbulut ise Manisa T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada öldürülen Gülnur Kocabaş'ın iş yerindeki iki arkadaşı tanık olarak dinlendi. Ayrıca Gülnur Kocabaş'ın komşusu da davayla ilgili tanıklık yaptı.

"BENİ ALDATTI, PİŞMANIM, ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Sanık Yusuf Akbulut, duruşmadaki ifadesinde "Gülnur ile 2 yıldır sevgiliydik beni aldattı. Pişmanım. Allah rahmet eylesin. Acılı aileye başsağlığı diliyorum. Çok pişmanım" dedi.

"GİYİMİNE DAHİ KARIŞARAK, SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Tanık olarak dinlenen Kocabaş'ın mesai arkadaşı Arzu Koçanoğlu, "Yusuf Akbulut, bölümü olmamasına rağmen, Gülnur Kocabaş'ı sürekli takip ediyordu ve saatlerce başında bekleyerek baskı yapıyordu. Giyimine dahi karışarak, sürekli rahatsız ediyordu" diye konuştu.

"PEŞİNİ BIRAKMIYORDU"

Tanık olarak dinlenen Merve Çandır da "Yusuf Akbulut'un, Gülnur'a uyguladığı hem psikolojik hem de fiziksel şiddete tanıklık ettim. Gülnur defalarca ayrılmak istemesine rağmen Yusuf Akbulut peşini bırakmıyordu" dedi.

Kocabaş'ın komşusu Uğur Akgün ise cinayetten yaklaşık bir ay önce sanığın otomobille apartmanlarının önünden defalarca geçerek bağırdığını, olay günü de silah seslerini duyduğunu ancak herhangi bir tartışma ya da kadın çığlığı duymadığını söyledi. Sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme

heyeti, duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.





