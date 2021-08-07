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    Manisa'da kızının cenazesini ambulanstan izledi

    Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu, 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza sırasında otobüste bulunan Derya Çataltepe yaralanırken, kızı Simay yaşamını yitirdi. Acılı anne kızını gözyaşları ile uğurladı.
    • DHA
    • 07.08.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 18:22
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    Manisa'da kızının cenazesini ambulanstan izledi

    Manisa'nın Soma ilçesinde dün, yolcu otobüsü tıra çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.

    Kazada otobüste olan Derya Çataltepe yaralanırken, kızı Simay Çataltepe hayatını kaybetti. Çataltepe'nin oğlu Toprak ise yara almadan sağ kurtulmayı başardı.

    Yaralı Çataltepe, tedavisi için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı anneye hastanede kaldığı süre boyunca, kızının öldüğü söylenmedi.

    Manisa'da kızının cenazesini ambulanstan izledi VİDEO

    "MEĞER YAVRUM TOPRAĞA GİDİYORMUŞ.."

    Derya Çataltepeye, kızının acı haberi cenaze töreninin yapılacağı Çayırova ilçesi Abdal Musa Cemevi'ne getirilirken, ambulansta söylendi.

    Kızının cenaze törenini ambulanstan izleyen Çataltepe gözyaşları içinde, “Simay yandım. Kırık olsaydı, çıkık olsaydı. Bittim Simay. Herkes bana yalan söyledi. Hepiniz yalancısınız. Niye 'yaşıyor' diyerek beni avuttunuz? Meğerse toprağa gidiyormuş, yavrum Simay." dedi.

    Manisa da kızının cenazesini ambulanstan izledi #1

    BABA KIZININ TABUTUNA SARILDI

    Sinan Çataltepe ise cenaze namazı öncesi kızının tabutuna sarıldı.

    Kılınan namazın ardından Simay Çataltepe'nin cenazesi, Şekerpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Manisa da kızının cenazesini ambulanstan izledi #2

    "JANDARMA BENİ MORGA GÖTÜRDÜ"

    Oğlunun aramasıyla kazayı öğrendiğini anlatan Sinan Çataltepe, "Sabah 5 gibi oğlum beni arayıp, kaza geçirdiklerini söyledi. Bana, 'Gel annem yaralı ama Simay’ı görmedim' dedi. Ben gittim.

    Otobüsü gördüm yolun kenarında, 'Kızım buradan kurtulamaz' dedim. Otobüs gitmiş, yarısı yok. Hastaneye gittim. Eşim orada oğlum orada, kızım yok. Hastane hastane arıyorum. Jandarmanın biri dayanamadı, 'Gel otur, söyleyeceğim ben sana gideceğin yeri' diyerek bana kızımın rahmetli olduğunu söyledi.

    Ben kesin 'yalandır' dedim. Götürdüler morga, yüzünü gösterdiler. Otobüs frene hiç basmamış. O hızla kamyonu kenara atmış. Rampa çıkıyormuş. Ne kadar hızlı gidebilir? 'Şoför uyumuş' dediler. Uykusuz demek ki. İnsan 5 saatlik yolda nasıl uyur? Aldılar kızımı işte. Kızım gibi bir sürü insanı aldı.” dedi.

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