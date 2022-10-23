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- Manisa’da koca dehşeti: Cinnet getiren koca karısını öldürdü
Manisa’da koca dehşeti: Cinnet getiren koca karısını öldürdü
Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre cinnet geçiren Zafer Zeybek, tartıştığı karısı Huriye Zeybek'i bıçaklayarak ölümüne neden oldu.
- 23.10.2022 - 02:27
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi’nde evde cinnet getiren Zafer Zeybek, tartıştığı karısı Huriye Zeybek’e bıçakla saldırdı.
Karısını bıçaklayarak öldüren Zeybek, bir süre şoka girerek bekledikten sonra apartmana çıktı.
Sağlık ekiplerine haber verildi
Komşuları tarafından üzerindeki kanlarla görülen Zeybek daha sonra tekrar evine girerken komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evde Huriye Zeybek’in cansız bedeniyle karşılaştı.
Katil koca gözaltına alındı
Karısını öldürdükten sonra evde bekleyen Zafer Zeybek ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.
İHA'nın haberine göre, Huriye Zeybek’in cansız bedeni morga kaldırılırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.