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Manisa’da koca dehşeti: Cinnet getiren koca karısını öldürdü

Manisa’da koca dehşeti: Cinnet getiren koca karısını öldürdü

Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre cinnet geçiren Zafer Zeybek, tartıştığı karısı Huriye Zeybek'i bıçaklayarak ölümüne neden oldu.