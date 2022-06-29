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    Manisa'da kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

    Manisa'da uzun süredir ayrı yaşadığı kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
    • 29.06.2022 - 18:16
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 18:53
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    Manisa'da kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

    Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen olayda, yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le (65) barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın 5. katında bulunan evine giden Hüseyin Yurtseven (71), bir anda oğlu ve eşiyle tartışmaya başladı.

    Önce oğlunu sonra karısını öldürdü

    Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin Yurtseven önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş ederek öldürdü.

    Olayın ardından oğlunun apartmanından çıkan Hüseyin Yurtseven apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet aletiyle birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı.

    Gözyaşları içinde toprağa verildiler

    Kocası tarafından öldürülen Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven için memleketleri Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bedeller Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

    İHA'nın haberine göre, cenazeye Yurtseven Ailesi’nin yakınları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ve oğlu gözyaşları içerisinde Bedeller Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

    Manisa'da kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi VİDEO

    Manisa da kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi #1

    Manisa da kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi #2

    Manisa da kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi #3

    Manisa da kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi #4


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