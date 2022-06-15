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Manisa'da konteynerde bebek cesedi bulundu

Manisa'da konteynerde bebek cesedi bulundu

Salihli'de bir kağıt toplayıcısı, çöpleri karıştırdığı sırada bebek cesedi buldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri gelirken, bebeğin cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.