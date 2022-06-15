Petrol
119.84
-1.10%
Euro
18.1295
0.67%
Dolar
17.2861
0.12%
Altın
1.015
1.13%
Borsa
251
0.03%
Bitcoin
357.957
-8.07%
BTXN Coin
8.93
0.90%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Manisa'da konteynerde bebek cesedi bulundu

    Salihli'de bir kağıt toplayıcısı, çöpleri karıştırdığı sırada bebek cesedi buldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri gelirken, bebeğin cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
    • 15.06.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da konteynerde bebek cesedi bulundu

    Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde, kan donduran bir olay yaşandı.

    Yüksel Özdemir Caddesi'ndeki bir kağıt toplayıcısı, çöp konteynerini karıştıdığı sırada battaniyeye sarılı bebek cesedi buldu.

    Kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteynerinin içerisinde buldukları bebek cesediyle ilgili delil araştırması yaptı.

    Ceset morga kaldırıldı

    Araştırmalar sonucunda bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin de kız olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Polis ekipleri çalışmalara başladı

    DHA'nın haberine göre; çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    Manisa da konteynerde bebek cesedi bulundu #1

    Manisa da konteynerde bebek cesedi bulundu #2


    İlginizi Çekebilir

    9 maddede Robotik kodlama eğitiminin çocuklar için önemi
    Eğitim

    9 maddede Robotik kodlama eğitiminin çocuklar için önemi

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Almanya'da fiyat artışları devam ediyor
    Dünya

    Almanya'da fiyat artışları devam ediyor

    Görüş Bildir