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    Manisa'da kumar oynayıp, maske takmayan 11 kişiye para cezası

    Bir dükkana düzenlenen operasyonda; 9'u kumar oynadığı, 10'u ise maske takmadığı belirlenen 11 kişiye toplam 20 bin 25 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 16:01
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    Manisa'da kumar oynayıp, maske takmayan 11 kişiye para cezası

    Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi'nde bulunan bir dükkanda kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler adrese operasyon düzenledi.

    TOMBALA MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon kapsamında adreste 2 tombala makinesi ve numaralı toplar ele geçirildi. Kumar için yer temin ettikleri belirlenen A.Ö. ve N.Ö. hakkında ise adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

    Manisa da kumar oynayıp, maske takmayan 11 kişiye para cezası #1

    11 KİŞİYE 20 BİN TL CEZA

    Dükkandaki 1'i kadın 9 kişinin maske takmadıkları ve kumar oynakları belirlendi. Kumara yer temin eden kişilerden birinin de maskesiz olduğu tespit edildi.

    Kumar oynayanlara 1225 TL maske takmayanlara 900'er TL olmak üzere toplam 20 bin 25 lira para cezası kesildi.

    Manisa da kumar oynayıp, maske takmayan 11 kişiye para cezası #2

    Manisa da kumar oynayıp, maske takmayan 11 kişiye para cezası #3

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