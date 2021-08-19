- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa’da kümesinde angut bulundu, cezayı yedi
Manisa’da kümesinde angut bulundu, cezayı yedi
Kümesinde avlanması yasak olan angut bulunan kişiye cezai işlem uygulanırken, jandarma tarafından el konulan angut ördekleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
- DHA
- 19.08.2021 - 08:37
Manisa’nın Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından dün saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Büyükbelen Mahallesi Damlaraltı mevkisinde bulunan M.G.’ye (36) ait kümeste 6 adet angut ördeği tespit edildi.
Angutlar, Manisa Milli Parklar ekipleri ile birlikte muhafaza altına alındı.
MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ
Muhafaza altına alınan angut ördekler daha sonra kontrollü bir şekilde Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.
M.G.’ye Milli Parklar ekipleri tarafından gerekli idari yaptırım uygulanırken, 6 adet angut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.