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Manisa’da kümesinde angut bulundu, cezayı yedi

Manisa’da kümesinde angut bulundu, cezayı yedi

Kümesinde avlanması yasak olan angut bulunan kişiye cezai işlem uygulanırken, jandarma tarafından el konulan angut ördekleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.