Manisa'da kuyuya düşen eşini ve oğlunu gözyaşları ile son yolculuklarına uğurladı

Manisa'da kuyuya düşen eşini ve oğlunu gözyaşları ile son yolculuklarına uğurladı

Sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki Batu ile onu kurtarabilmek için atlayan baba Aytuğ Demir’in cansız bedenleri toprağa verildi. Anne Yağmur Demir, cenazeye tekerlekli sandalye ile katıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde 84 konutun yer aldığı, site yönetimi tarafından zeytin ağaçlarını sulamak için açtırılan 50 metre derinliğindeki sondaj kuyusu bir baba ve oğlunu hayattan kopardı…

2 yaşındaki Batu Demir’in oyun oynarken kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir (28), ayakkabılarını çıkarıp 50 metrelik kuyuya atlamıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesi 60’a yakın personel ile baba ve oğlu kurtarmak için çalışmalar gerçekleştirdi.

Cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı

Kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı. Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir’e ulaşılmaya çalışıldı.

Yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından Aytuğ Demir ile Batu Demir’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Anne, cenazeye tekerlekli sandalye ile katıldı

İHA’nın haberine göre; Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir’in oğlu Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki torunu Batu Demir için Salihli Hamidiye Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene anne Yağmur Demir, tekerlekli sandalyeyle katıldı. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı anne Demir eşinin ve oğlunun fotoğrafını öptü. Kılınan cenaze namazının ardından Aytuğ Demir ve oğlu Batu, Karaağaç Mezarlığına defnedildi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Manisa Ticaret Odası Başkanı Sadık Özkasap, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile oda başkanları ve yakınları katıldı.

Manisa'da kuyuya düşen eşini ve oğlunu gözyaşları ile son yolculuklarına uğurladı VİDEO



Site yöneticisi ve sondaj firması yetkilisi gözaltına alındı

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan site yöneticisi Hamza A. ve sondaj firması yetkilisi Vasfi Ç. birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.