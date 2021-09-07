Manisa'da lise öğrencisinden haber alınamıyor

Mart ayında ortadan kaybolduktan 19 gün sonra bulunan 16 yaşındaki liseli, yine kayboldu. Aile, çocuklarının bulunması için yardım istedi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Songül Yoluk (16), 30 Mart'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra İzmir'de bulunarak ailesine teslim edildi.

Psikolojik destek aldığı belirtilen Songül Yoluk, bir kez daha ortadan kayboldu.

AİLE YARDIM İSTİYOR

18 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Songül Yoluk'un ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Son olarak İzmir'in Basmane semtindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen Songül Yoluk'un hayatından endişelenen ailesi, bulunması için yardım istedi.

BABASI YALVARDI: BİZE BU ACIYI YAŞATMA

Songül Yoluk'un inşaat işçisi babası Tacettin Yoluk (50), "Buradan kızıma sesleniyorum. Lütfen, ne olur, Allah rızası için evine gel. Her şeyimizi bıraktık, gece-gündüz İzmir'de seni arıyoruz. Senin hayatından endişe ediyorum. Duyuyorsan lütfen evine gel. Kendine de bize de bu acıyı yaşatma." dedi.