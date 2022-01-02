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    Manisa'da mahsur kalan keçiyi itfaiye eri kurtardı

    Bir itfaiyeci, kanyonda mahsur kalan keçiye merdivenle ulaşıp, halatla sırtına bağlayarak kurtardı.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 17:05
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    Manisa'da mahsur kalan keçiyi itfaiye eri kurtardı

    Manisa'nın Soma ilçesi Darkale Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Hüseyin Marangoz, hayvanlarını otlatmak için dağlık araziye götürdü.

    Marangoz'a ait bir keçi, sarp arazide yaklaşık 50 metre derinliğindeki kanyonda mahsur kaldı.

    Marangoz, kendi imkanlarıyla keçisini kurtaramayınca, durumu itfaiyeye bildirdi.

    Soma İtfaiyesi ekipleri, keçinin mahsur kaldığı alana gelip kurtarma çalışması başlattı.

    SIRTINA BAĞLAYIP KURTARDI

    İtfaiye erlerinden biri beline bağlanan halat ve merdivenle keçinin bulunduğu noktaya ulaştı.

    Keçiyi halatla sırtına bağlayan itfaiyeci, daha sonra merdivenle aşağı indi.

    Keçisi kurtarılan Marangoz, mutlu olduğunu belirtip itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    Manisa da mahsur kalan keçiyi itfaiye eri kurtardı #1

    Manisa da mahsur kalan keçiyi itfaiye eri kurtardı #2

    Manisa da mahsur kalan keçiyi itfaiye eri kurtardı #3

    Manisa da mahsur kalan keçiyi itfaiye eri kurtardı #4


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