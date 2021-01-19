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    Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı

    Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
    • AA
    • 19.01.2021 - 21:48
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 22:05
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    Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde Muharrem Demirel'in kullandığı 45 ABC 37 plakalı minibüs, Gölmarmara kavşağında Mahir Solak yönetimindeki 35 U 772 plakalı otomobille çarpıştı.

    7 YARALI

    Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüs sürücüsü ile 6 yolcu yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

    Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı VİDEO

    Manisa da minibüs ile otomobil çarpıştı #1

    Manisa da minibüs ile otomobil çarpıştı #2

    Manisa da minibüs ile otomobil çarpıştı #3

    Manisa da minibüs ile otomobil çarpıştı #4

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