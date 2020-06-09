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- Manisa'da minibüs kamyona çarptı: 4 yaralı
Manisa'da minibüs kamyona çarptı: 4 yaralı
Bir minibüsün kamyona çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 09.06.2020 - 11:55
Manisa'nın Kula ilçesinde Dinar Mintaş yönetimindeki 55 AUT 26 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Gümrah Engin'in kullandığı 06 PPA 35 plakalı kamyona arkadan çarptı.
2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Kaza sonucu minibüs hurdaya dönüşürken sürücü Dinar Mintaş (22) ile yolculardan Vahit Mintaş (30), Şerif Mintaş (10) ve Ertan Minkara (43) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Dinar Mintaş ve Şerif Mintaş'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.