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    Manisa'da minibüsle otomobil çarpıştı

    Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı.
    • AA
    • 12.07.2021 - 09:08
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    Manisa'da minibüsle otomobil çarpıştı

    Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi ile 09 AEE 762 plakalı otomobil çarpıştı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    2 ÖLÜ, 9 YARALI

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, işçi servisi ile otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 9 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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