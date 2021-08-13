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Manisa'da minik Nira, havuzdan çıktıktan sonra fenalaşarak öldü

Manisa'da minik Nira, havuzdan çıktıktan sonra fenalaşarak öldü

Havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan 10 yaşındaki minik Nira, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.