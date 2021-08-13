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    Manisa'da minik Nira, havuzdan çıktıktan sonra fenalaşarak öldü

    Havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan 10 yaşındaki minik Nira, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 15:13
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    Manisa'da minik Nira, havuzdan çıktıktan sonra fenalaşarak öldü

    Hollanda’da yaşayan, tatil için Türkiye’ye gelen Elmas ve Zati Akyürek çiftinin kızları Nira, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dedesi Hayati Öztürk'ün oturduğu sitenin bahçesindeki havuzda vakit geçirdi.

    Havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan Nira, yere yığıldı. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Nira’yı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    DOKTORLARIN ÇABASI, KURTARMAYA YETMEDİ

    Buradaki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük Nira, yaklaşık 4 saat sonra, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

    Nira'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Nira'nın cenazesi, savcının incelemesi sonrası, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Manisa da minik Nira, havuzdan çıktıktan sonra fenalaşarak öldü #1

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