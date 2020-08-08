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- Manisa'da mobilya fabrikasında yangın çıktı
Manisa'da mobilya fabrikasında yangın çıktı
Şehzadeler ilçesindeki bir mobilya fabrikası henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
- AA
- 08.08.2020 - 09:09
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yer alan mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Selimşahlar Mahallesi'nde bulunan fabrikada çıkan yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye müdahale etti. Sağlık ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kısa sürede yayılan alevleri söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İZMİR'DEN DESTEK İSTENDİ
Yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.