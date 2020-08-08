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    Manisa'da mobilya fabrikasında yangın çıktı

    Şehzadeler ilçesindeki bir mobilya fabrikası henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
    • AA
    • 08.08.2020 - 09:09
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    Manisa'da mobilya fabrikasında yangın çıktı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yer alan mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

    Selimşahlar Mahallesi'nde bulunan fabrikada çıkan yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye müdahale etti. Sağlık ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi.

    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Kısa sürede yayılan alevleri söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    İZMİR'DEN DESTEK İSTENDİ

    Yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.

    Manisa da mobilya fabrikasında yangın çıktı #1

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