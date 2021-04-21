Manisa’da motosiklet hırsızını bekçiler yakaladı

Motosikleti sürükleyerek götüren genci fark eden bekçiler, yaptıkları sorgunun ardından motosikletin çalındığını anladı. Şahıs gözaltına alınırken, motosiklet otoparka çekildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinin, Güneş Mahallesi Avar Caddesi’nde bekçiler, motosikleti eliyle sürükleyerek götüren 19 yaşındaki Nurullah B.’yi fark etti.

Şüphe üzerine durdurulan şahısları sorgulayan bekçiler, motosikletin Ferudun Aktaş adına tescilli olduğunu tespit etti.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILDI

Motosiklet çekici vasıtası ile otoparka çekilirken, Nurullah B. gözaltına alındı.

Hakkında motosiklet hırsızlığından adli işlem başlatılan şahıs hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği için idari işlem yapıldı.