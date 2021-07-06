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- Manisa'da motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı
Manisa'da motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı
Yunusemre ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havada savrulurken, yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
- İHA
- 06.07.2021 - 04:00
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde, İbrahim D. idaresindeki kamyonet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ferhan G. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
HAVALANARAK ARACIN ALTINA GİRDİ
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ferhan G. metrelerce havalanarak yol kenarında park halindeki aracın altına girdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa'da motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı VİDEO
KAZA ANI KAMERADA
Aracın altına giren motosiklet sürücüsü Ferhan G., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.