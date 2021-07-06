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    Manisa'da motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı

    Yunusemre ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havada savrulurken, yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 04:00
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    Manisa'da motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesi Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde, İbrahim D. idaresindeki kamyonet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ferhan G. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

    HAVALANARAK ARACIN ALTINA GİRDİ

    Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ferhan G. metrelerce havalanarak yol kenarında park halindeki aracın altına girdi.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Manisa'da motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı VİDEO

    KAZA ANI KAMERADA

    Aracın altına giren motosiklet sürücüsü Ferhan G., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

    Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Manisa da motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı #1

    Manisa da motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı #2

    Manisa da motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı #3

    Manisa da motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı #4

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