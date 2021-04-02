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    Manisa'da motosiklet kazasında yaralanan genç, vefat etti

    Motosikletinin kontrolden çıkmasının ardından devrilerek ağır yaralanan 18 yaşındaki Enes Çırak, 40 günlük tedavisinde kurtarılamayarak hayata veda etti.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 11:53
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    Manisa'da motosiklet kazasında yaralanan genç, vefat etti

    20 Şubat günü Manisa Kula'nın Körez Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Enes Çırak, kasksız kullandığı motosikletinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

    Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çırak, beyin kanaması geçirdiğinin belirlenmesi üzerine Salihli Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

    Yapılan ameliyatın ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

    40 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

    Çırak, 40 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Çırak'ın ölümü, ailesi ile yakınlarını yasa boğdu.

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