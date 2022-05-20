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    Manisa'da motosikletin üzerinde kalp krizi geçirdi

    Motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren 73 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 20.05.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 18:24
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    Manisa'da motosikletin üzerinde kalp krizi geçirdi

    Manisa'nın Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesi'nde motosikleti kullanan 73 yaşındaki Ş.K., yolda hareket halindeyken aniden dengesini kaybederek yere yığıldı.

    Çevredeki vatandaşlar tarafından Urganlı Sağlık Ocağı'na götürülen Ş.K., buradan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kurtarılamadı

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Ş.K.'nin motosiklet üzerinde kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa'da motosikletin üzerinde kalp krizi geçirdi VİDEO

    Manisa da motosikletin üzerinde kalp krizi geçirdi #1

    Manisa da motosikletin üzerinde kalp krizi geçirdi #2


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