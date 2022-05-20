Motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren 73 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesi'nde motosikleti kullanan 73 yaşındaki Ş.K., yolda hareket halindeyken aniden dengesini kaybederek yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Urganlı Sağlık Ocağı'na götürülen Ş.K., buradan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kurtarılamadı

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ş.K.'nin motosiklet üzerinde kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da motosikletin üzerinde kalp krizi geçirdi VİDEO

