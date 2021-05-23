Manisa'da motosikletiyle kaza yaptı, imdadına AFAD yetişti

Manisa'da dağda kaza yapan Ozan Şentürk, AFAD ekiplerini arayarak yardım istedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Ozan Şentürk, Çakallar Deresi mevkiinde gezinti yaparken, motosikletiyle uçurumun kenarında kaza yaptı. Şentürk, vadide sıkışınca AFAD'ı aradı.

AFAD YARARLIYI SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Şentürk'ün telefonla ulaştığı 112 Acil Komuta Merkezi'nin yönlendirmesiyle olay yerine gelen AFAD ekipleri, kısa sürede yaralıyı kaza yaptığı yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



