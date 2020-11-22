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    Manisa'da odun toplamak isterken kepçenin altında kalıp, öldü

    86 yaşındaki yaşlı adamın tesviye çalışması yapılan bağda kepçenin altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 14:58
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    Manisa'da odun toplamak isterken kepçenin altında kalıp, öldü

    Manisa’nın Salihli ilçesi kırsal Kabazlı Mahallesi'ndeki üzüm bağında, dün saat 14.00 sıralarında kepçeyle tesviye çalışması yapan Mehmet Ali Günaydın, odun toplamaya çalışan 86 yaşındaki Şükrü Gündoğdu'yu fark etmedi.

    Kepçenin altında kalan Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Günaydın'ın cesedi, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    TUTUKLANDI

    Jandarma, kepçe operatörü Günaydın'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Günaydın, tutuklandı.

    Manisa da odun toplamak isterken kepçenin altında kalıp, öldü #1

    Manisa da odun toplamak isterken kepçenin altında kalıp, öldü #2

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