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- Manisa'da odun toplamak isterken kepçenin altında kalıp, öldü
Manisa'da odun toplamak isterken kepçenin altında kalıp, öldü
86 yaşındaki yaşlı adamın tesviye çalışması yapılan bağda kepçenin altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı.
- DHA
- 22.11.2020 - 14:58
Manisa’nın Salihli ilçesi kırsal Kabazlı Mahallesi'ndeki üzüm bağında, dün saat 14.00 sıralarında kepçeyle tesviye çalışması yapan Mehmet Ali Günaydın, odun toplamaya çalışan 86 yaşındaki Şükrü Gündoğdu'yu fark etmedi.
Kepçenin altında kalan Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Günaydın'ın cesedi, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Jandarma, kepçe operatörü Günaydın'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Günaydın, tutuklandı.