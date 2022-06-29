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    Manisa'da öfkeli bir koca, eşi ve oğlunu öldürdü

    Manisa'da aylardır ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine giden yaşlı adam çıkan tartışma sonunda hem karısını hem de oğlunu öldürdü.
    • 29.06.2022 - 00:55
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    Manisa'da öfkeli bir koca, eşi ve oğlunu öldürdü

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Hüseyin Yurtseven (71), yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le (65) barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesindeki 5 katlı bir binanın 5. katında bulunan evine gitti.

    Oğlu ve karısını öldürdü

    Yurtseven, bir anda başlayan tartışmanın ardından önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş etti.

    Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olayın ardından oğlunun apartmanından çıkan Hüseyin Yurtseven apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet aletiyle birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri Ummuhan ve Mustafa Yurtseven'in hayatlarını kaybettiğini belirledi.

    Mustafa ve Ummuhan Yurtseven'in cenazeleri otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Manisa da öfkeli bir koca, eşi ve oğlunu öldürdü #1

    Sorgusu devam ediyor

    Olay sırasında evde bulunan görgü tanığı Mustafa Yurtseven'in eşi N. Yurtseven'in ise şok yaşadığı, cinayet zanlısı Hüseyin Yurtseven'in ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

    Manisa da öfkeli bir koca, eşi ve oğlunu öldürdü #2

    Manisa da öfkeli bir koca, eşi ve oğlunu öldürdü #3

    Manisa da öfkeli bir koca, eşi ve oğlunu öldürdü #4

    Manisa da öfkeli bir koca, eşi ve oğlunu öldürdü #5


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