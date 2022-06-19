Manisa’da oğlu ile bindiği motosikletle kaza yaptı, ölüm teğet geçti

Manisa’da oğlu ile bindiği motosikletle kaza yaptı, ölüm teğet geçti

Oğlu ile bindiği motosikletle kaza yapan Atilla Çetin, ölümün kıyısından döndü. Baba Çetin, “Sağ kurtulduğumuz için, kendimi dünyanın en mutlu babası hissediyorum" dedi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 17 Haziran’da saat 11.30 sıralarında, Kervan Yolu Caddesi'nden Acıbadem Yolu Sokak'a dönüş yapan Tunay Araz'ın (19) kullandığı 3otomobil, önce Atilla Çetin yönetimindeki motosiklete ardından yol kenarındaki direğe ve kaldırıma çarpıp takla attı.

Kasksız motosikletli Atilla Çetin (36) ve arkasındaki oğlu Talha Çetin (8), çarpmanın şiddeti ile yola fırladı.

DHA’nın haberine göre; takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan baba sağ bacağındaki kırıkla, oğlu ise hafif sıyrıklarla kazayı ucuz atlattı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Tunay Araz da araçtan kendisi çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba-oğul, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

“Gideceğimiz yer 300 metrelik bir mesafeydi”

Atilla Çetin, kazaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kahvehanedeydim. Ofisime gitmem gerekiyordu. Motosiklete bindim. Oğlum Talha'yı da arkama bindirdim. Zaten gideceğimiz yer 300 metrelik bir mesafeydi. Yola çıktığım an önümden bir araç geçti, sürücüsü tanıdık çıkınca selamlaştık.





“Oğlumu yerde yatarken görünce sanırım bayılmışım”

Bu sırada karşıdan gelen otomobili görünce durdum, sonrasını hatırlamıyorum. Oğlumu yerde yatarken görünce sanırım bayılmışım. Sonra gözümü hastanede açtım.”

Güvenlik kamerası görüntülerini seyrettiğinde kurtuluşuna şaşırdığını belirten Çetin, "Kazadan oğlumla sağ salim kurtulduğumuz için kendimi dünyanın en mutlu babası hissediyorum." dedi.