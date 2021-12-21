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    Manisa'da öğrenci yurdunda yangın paniği

    Alaşehir ilçesinde Fen Lisesi’nin kalorifer dairesinden yükselen dumanlar kısa süreli paniğe neden oldu. Yurtta kalan 180 öğrenci yurdu tahliye etti.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 22:16
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    Manisa'da öğrenci yurdunda yangın paniği

    Manisa’da Alaşehir Fen Lisesi öğrenci yurdunda saat 19.00 sıralarında yangın paniği yaşandı.

    Manisa'da öğrenci yurdunda yangın paniği VİDEO

    KALORİFER KAZANINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

    Kalorifer kazanının kömür alımı sırasında yaşanan teknik arıza sebebiyle kalorifer kazanından yoğun dumanlar çıkmaya başladı.

    Kalorifer dairesinden çıkan dumanlar sonrası yurdun alarmı çaldı.

    Manisa da öğrenci yurdunda yangın paniği #1

    180 ÖĞRENCİ KISA SÜREDE YURDU TAHLİYE ETTİ

    Yurtta kalan 180 öğrenci alarmın çalması ile kısa sürede dışarı çıkarak okulun bahçesinde toplandı. Nöbetçi öğretmenler itfaiyeye haber verirken, ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti.

    İtfaiye ekipleriyle birlikte 112 acil ekipleri ve polisler de herhangi bir olumsuzluğa karşı okula geldi. İtfaiye ekipleri, kazan dairesine indiklerinde yoğun dumanın teknik bir arızadan kaynaklandığını belirledi.

    Manisa da öğrenci yurdunda yangın paniği #2

    KAYMAKAM: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kalorifer kazanında kömür alımında yaşanan kısa süreli bir sıkışmadan dolayı dumanlar kazan dışına çıkmış. Dumanların yayılması üzerine alarm çalmış. Öğrenciler alarm çalması sonucu kısa süreli bir panik yaşayarak bahçeye çıkmışlar. Olumsuz bir durum yok" dedi.

    Manisa da öğrenci yurdunda yangın paniği #3

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