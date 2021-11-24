Manisa’da Öğretmenler Günü’nde kazada öldü

Ücretli öğretmenlik yaptığı köyden kardeşleri tarafından özel araçla alınan 23 yaşındaki öğretmen, dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesin’den Gördes’e doğru seyir halinde olan Musa Zeybek idaresindeki 45 HA 9096 plakalı araç ile karşı yönden gelen bir beton mikseri, kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören bir vatandaşın durumu ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi de yaralandı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE HAYATINI KAYBETTİ

Dağdere Mahallesi’nde ücretli öğretmenlik yapan ablaları Bahar Zeybek’i almak için Gördes’ten Dağdere Mahallesi’ne gittikleri öğrenilen Zeybek Ailesi'nin dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Bahar Zeybek’in, Dağdere Mahallesi’nde ücretli öğretmen olarak çalıştığı ve kardeşlerinin Öğretmenler Günü dolayısıyla ablarına sürpriz yaptıkları aktarıldı.

Öğretmenler Günü’nde hayatını kaybeden öğretmen Bahar Zeybek’in yanı sıra kazada 4 yaşındaki Özge Fatma Zeybek’in de (4) ağır yaralandığı bildirildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

4 yaşındaki çocuğun Gördes Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği, kazada yaralanan Musa Zeybek (19), Muhammet Zeybek (19) ve Osman Zeybek (14)’in tedavilerinin ise Gördes Devlet Hastanesi’nde devam ettiği öğrenildi.

(Bahar Zeybek)

(Muhammet Zeybek)

(Musa Zeybek)