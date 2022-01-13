Manisa'da okul bahçesinde 2 metre derinliğinde çökme

Alaşehir'de yağmur sonrası toprağın gevşemesiyle ilkokul bahçesinde 2 metre derinliğinde çöküş yaşandı. Olay yerine gelen kaymakam ise çukurun kısa sürede kapatılacağını söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Beş Eylül İlkokulu'nun arka bahçesinde, tuvaletlerin bulunduğu kısımda çökme meydana geldi.

ÇÖKÜŞ YAĞMURDAN KAYNAKLI

Gece yarısı gerçekleşen olayda, altında eski foseptik ve kullanılmayan kanalizasyon borularının bulunduğu alanda oluşan çökmenin, yağmurla toprağın gevşemesi nedeniyle oluştuğu belirlendi.

OLAY YERİNDE İNCELEME

Sabah okula gelen öğrenci ile öğretmenler, bahçedeki 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğindeki çukuru görünce şaşırdıklarını belirtti. Okul müdürü Recep Gündüz, durumu Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da okula gelip, incelemelerde bulundu.

"ÇUKUR KAPATILACAK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Uçgun, "Olay, gece yaşanmış. Çökmenin yaşandığı alandaki çukuru bariyerlerle çevirerek, koruma altına aldık. Teknik elemanlar gerekli araştırmayı yaptıktan sonra çukur kapatılacak." şeklinde konuştu.









