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- Manisa'da okula giren hırsızlar kameraya yakalandı
Manisa'da okula giren hırsızlar kameraya yakalandı
- İHA
- 03.12.2021 - 17:56
- Güncelleme : 03.12.2021 - 18:05
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Gazi İlkokulu'nda gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi, okulun demir korkuluklarından atlayarak bahçeye girdi.
Daha sonra okul binası kapısının kilidini kırarak içeriye giren hırsızlar, ilk olarak çalabilecekleri değerli eşya aradı.
KIYAFET DEĞİŞTİRİP TEKRAR GELDİLER
Yaptıkları keşfin ardından okuldan ayrılan hırsızlar, saat 03.00 sıralarında kıyafet değiştirerek yanlarında sırt çantasıyla okula geri döndü.
KASAYI SOYDULAR
Hırsızlar, keşif sırasında buldukları anahtarlarla önce okul idare odasının kapısını açıp, daha sonra ise buradaki kasayı da buldukları anahtarla açtı.
8 BİN TL ÇALDILAR
Okul idaresi tarafından ödemeler için ayrılan 8 bin TL’lik parayı çalan hırsızlar, okuldan koşarak ayrıldı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlığı fark eden okul idaresi, durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Manisa'da okula giren hırsızlar kameraya yakalandı
24 SAATTE YAKALANDILAR
Ekipler, olayın üzerinden 24 saat geçmeden düzenledikleri operasyonla M.E.E. ve B.A.T. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı.
HIRSIZLAR ADLİYEDE
Hırsızlık şüphelisi M.E.E. ve B.A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.