Haberler

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da okula giren hırsızlar kameraya yakalandı

Manisa'da okula giren hırsızlar kameraya yakalandı

Kıyafet değiştirip, aynı gece iki kez girdikleri okuldan 8 bin TL’yi çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı.