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    Manisa'da okula giren hırsızlar kameraya yakalandı

    Kıyafet değiştirip, aynı gece iki kez girdikleri okuldan 8 bin TL’yi çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 18:05
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    Manisa'da okula giren hırsızlar kameraya yakalandı

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Gazi İlkokulu'nda gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi, okulun demir korkuluklarından atlayarak bahçeye girdi.

    Daha sonra okul binası kapısının kilidini kırarak içeriye giren hırsızlar, ilk olarak çalabilecekleri değerli eşya aradı.

    KIYAFET DEĞİŞTİRİP TEKRAR GELDİLER

    Yaptıkları keşfin ardından okuldan ayrılan hırsızlar, saat 03.00 sıralarında kıyafet değiştirerek yanlarında sırt çantasıyla okula geri döndü.

    KASAYI SOYDULAR

    Hırsızlar, keşif sırasında buldukları anahtarlarla önce okul idare odasının kapısını açıp, daha sonra ise buradaki kasayı da buldukları anahtarla açtı.

    8 BİN TL ÇALDILAR

    Okul idaresi tarafından ödemeler için ayrılan 8 bin TL’lik parayı çalan hırsızlar, okuldan koşarak ayrıldı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlığı fark eden okul idaresi, durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

    Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

    Manisa'da okula giren hırsızlar kameraya yakalandı

    24 SAATTE YAKALANDILAR

    Ekipler, olayın üzerinden 24 saat geçmeden düzenledikleri operasyonla M.E.E. ve B.A.T. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı.

    HIRSIZLAR ADLİYEDE

    Hırsızlık şüphelisi M.E.E. ve B.A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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