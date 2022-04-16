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- Manisa’da ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra fark edildi
Manisa’da ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra fark edildi
Yaklaşık 2 yıldır haber alınamayan ve ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan yaşlı adam, yatağının altında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın yaklaşık 1-1,5 sene önce öldüğü değerlendiriliyor.
- 16.04.2022 - 16:03
Manisa’nın Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşında Salih Ceylan'dan yaklaşık 2 yıldır haber alamayan İzmir'de yaşayan oğlu, Ocak ayında jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
26 Ocak tarihinden bu yana kayıp şahıs olarak aranan yaşlı adamın yalnız yaşadığı eve, 15 Nisan saat 16.00 sıralarında giden yakınları, Salih Ceylan'ı yatağının altında yatar vaziyette ölmüş ve vücudu çürümüş şekilde buldu.
1-1,5 sene önce öldüğü tahmin ediliyor
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen jandarma ve adli tabip incelemede bulundu.
İHA'nın haberine göre Salih Ceylan'ın yaklaşık 1-1,5 sene önce öldüğü değerlendirilirken, şahsın kesin ölüm sonucunun öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.