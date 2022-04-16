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Manisa’da ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra fark edildi

Manisa’da ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra fark edildi

Yaklaşık 2 yıldır haber alınamayan ve ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan yaşlı adam, yatağının altında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın yaklaşık 1-1,5 sene önce öldüğü değerlendiriliyor.