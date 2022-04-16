Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
594.909
0.57%
BTXN Coin
31.37
1.42%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Manisa’da ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra fark edildi

    Yaklaşık 2 yıldır haber alınamayan ve ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan yaşlı adam, yatağının altında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın yaklaşık 1-1,5 sene önce öldüğü değerlendiriliyor.
    • 16.04.2022 - 16:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra fark edildi

    Manisa’nın Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşında Salih Ceylan'dan yaklaşık 2 yıldır haber alamayan İzmir'de yaşayan oğlu, Ocak ayında jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

    26 Ocak tarihinden bu yana kayıp şahıs olarak aranan yaşlı adamın yalnız yaşadığı eve, 15 Nisan saat 16.00 sıralarında giden yakınları, Salih Ceylan'ı yatağının altında yatar vaziyette ölmüş ve vücudu çürümüş şekilde buldu.

    1-1,5 sene önce öldüğü tahmin ediliyor

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen jandarma ve adli tabip incelemede bulundu.

    İHA'nın haberine göre Salih Ceylan'ın yaklaşık 1-1,5 sene önce öldüğü değerlendirilirken, şahsın kesin ölüm sonucunun öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Adana Büyükşehir Belediyesi'nin lüks harcama faturası internete düştü
    Yerel Yönetimler

    Adana Büyükşehir Belediyesi'nin lüks harcama faturası internete düştü

    İzmir'de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu
    3. Sayfa

    İzmir'de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu

    Görüş Bildir