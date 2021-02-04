Manisa'da ölü bulunan 4 gencin kriminal raporu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

ÖLÜM NEDENLERİ

Soruşturmayı yürüyen başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, 22 yaşındaki Muharrem Zengin, 24 yaşındaki Neşet Dalgın ve 23 yaşındaki Serkan Zangal'ın av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

Gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, ailelerine gönderdikleri de ortaya çıktı.

"ÖBÜR TARAFTA GÖRÜŞÜRÜZ"

Uyuşturucu içtikleri görülen gençlerden Neşet Dalgın, "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader." derken bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin'in de "Öbür tarafta görüşürüz." dediği görülüyor.

Ölü bulunan gençlerin veda videosu