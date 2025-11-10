Manisa’da otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edinilen bilgiye göre, Irlamaz Mahallesi’nde bulunan Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu’nda görev yapan okul müdürü B.G’nin, otizmli öğrenci B.U’yu ittiği, öğrencinin de dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanıp yaralandığı iddia edildi.

Olayın ardından öğrencinin ailesi şikayetçi olurken, müdür B.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Turgutlu Kaymakamlığı, 5 Kasım’da yaşandığı belirtilen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Olayın hemen ardından gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

ÖĞRENCİYİ TUTUP İTTİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, okul müdürünün merdivenlerden inerken karşılaştığı öğrenciyi yanına çekip ittiği, öğrencinin dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandığı görülüyor.